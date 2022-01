VAPORE ACQUEO E RISCALDAMENTO GLOBALE (Di sabato 1 gennaio 2022) Assistiamo da mesi allo show televisivo di noti virologi e infettivologi che in ogni ora del giorno su TV nazionali e su TV locali ci guidano nelle nostre scelte di vita per evitare il Covid-19. A questo punto però viene spontaneo chiedersi, ma questi medici scienziati, preferiscono curare gli ammalati, ho fare i comunicatori? Questi scienziati, poi, lo scorso anno ci avevano garantito che sarebbe bastata la seconda dose di vaccino per chiudere la questione pandemica. Poi ci hanno informati che il green pass sarebbe stato valido per 9 mesi, poi sono scesi a 6 mesi ed ora si parla di 4 o 3 mesi. Poi è uscita la questione della terza dose di vaccino ed ora si parla della quarta e poi e poi… In tutto questo bailamme di uscite pubbliche, di ripensamenti e di contraddizioni da parte dei nostri “scienziati comunicatori”, la gente comincia a perdere la pazienza e la fiducia in questi ... Leggi su notiziepress (Di sabato 1 gennaio 2022) Assistiamo da mesi allo show televisivo di noti virologi e infettivologi che in ogni ora del giorno su TV nazionali e su TV locali ci guidano nelle nostre scelte di vita per evitare il Covid-19. A questo punto però viene spontaneo chiedersi, ma questi medici scienziati, preferiscono curare gli ammalati, ho fare i comunicatori? Questi scienziati, poi, lo scorso anno ci avevano garantito che sarebbe bastata la seconda dose di vaccino per chiudere la questione pandemica. Poi ci hanno informati che il green pass sarebbe stato valido per 9 mesi, poi sono scesi a 6 mesi ed ora si parla di 4 o 3 mesi. Poi è uscita la questione della terza dose di vaccino ed ora si parla della quarta e poi e poi… In tutto questo bailamme di uscite pubbliche, di ripensamenti e di contraddizioni da parte dei nostri “scienziati comunicatori”, la gente comincia a perdere la pazienza e la fiducia in questi ...

Ultime Notizie dalla rete : VAPORE ACQUEO Così gli arbusti del deserto resistono alla siccità Gli stomi sono piccole aperture nelle foglie che consentono all'anidride carbonica di entrare e al vapore acqueo di uscir e, come delle narici delle piante. Quando iWUE e' alto, le piante effettuano ...

Come evitare che la mascherina ffp2 ti appanni gli occhiali Accade perché la mascherina dirige gran parte dell'aria espirata verso l'alto dove viene a contatto con le lenti degli occhiali: a quel punto il vapore acqueo caldo contenuto si condensa sulla ...

