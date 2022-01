Traffico Roma del 01-01-2022 ore 08 | 30

(Di sabato 1 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati redazione Sonia cerquetaniscarso in queste ore sulla rete viaria della capitale scorrevole la circolazione anche sull’intero percorso del raccordo anulare in viaggio raccomandiamo la massima prudenza nella guida a causa della nebbia presente questa mattina sulla A1 da Chiusi aSud sulla A24 daa Castel Madama e poi da 12 da Santa Severa a Civitavecchia in città la polizia locale Ci segnala incidenti sul Lungotevere delle Navi nei pressi del Ministero della Marina e poi fuorisulla Cristoforo Colombo altezza di Casal Palocco prudenza e con il nuovo anno atornano le domeniche ecologiche insieme ai relativi blocchi della circolazione iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per il...

anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. A garantire l'osservanza del provvedimento la polizia locale di Roma Capitale. Sono previste delle... Roma - A Roma la prima domenica del nuovo anno coincide con la prima delle quattro domeniche ecologiche previste per il 2022, con conseguente blocco del traffico. Il provvedimento viene attuato per li ...