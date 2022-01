Snowboard | Coppa del Mondo Slopestyle 2022 | successi di Toutant e Murase a Calgary

(Di sabato 1 gennaio 2022) Sebastientorna alla vittoria nelladeldidopo quasi due anni (ultima volta nel gennaio 2020 in Svizzera a Laax). Il canadese si è imposto nella gara di casa a, imponendosi con il punteggio di 86.86, ottenuto nella prima run. Seconda piazza per il norvegese Mons Roisland con 84.50, che ha preceduto l’americano Luke Winkelmann, terzo con il punteggio di 83.20. Sfiora il podio il canadese Mark McMorris, che ha concluso in quarta posizione con 81.96, mentre al quinto posto si è classificato il belga Sebbe De Buck con 79.80. Doppietta giapponese tra le donne. Il successo è andato a Kokomo, che ha conquistato la sua prima vittoria della carriera nelladeldi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard Coppa

OA Sport

In generale, delle prime dodici prove didel Mondo, sei si sono chiuse con una vittoria italiana. Anche nel pattinaggio " nelle diverse categorie " nel curling, nello, nel biathlon, ...... Discovery+, Sky Go, DAZN ) 16.00 CALCIO (Premier League inglese) - Watford - Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, Now Tv) 18.00del Mondo) - ...Sebastien Toutant torna alla vittoria nella Coppa del Mondo di snowboard slopestyle dopo quasi due anni (ultima volta nel gennaio 2020 in Svizzera a Laax). Il canadese si è imposto nella gara di casa ...Storia della Coppa del mondo di sci alpino maschil e femminile, calendario gare in diretta tv e streaming online con risultati finali e classifiche ...