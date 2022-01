(Di sabato 1 gennaio 2022) E'ladellainA . I fiduciari incaricati di cedere le quote del club hanno accettato l'offerta di, scongiurando in extremis l'esclusione dalla ...

Advertising

Gazzetta_it : Salernitana, Danilo Iervolino nuovo proprietario: conferma dalla FIGC - claudioit961 : Salernitana, cessione a Danilo Iervolino: salva la stagione in Serie A. - LALAZIOMIA : La Salernitana è salva: cessione sul gong a Iervolino, la Serie A resta a 20 squadre - Fanpage - TuttoSalerno : La Salernitana è salva: cessione sul gong. Danilo Iervolino è il nuovo presidente - TuttoSalerno : La Salernitana pronta alla cessione, ora alla FIGC la responsabilità della decisione… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana cessione

... tifosiLaresta in Serie A e il campionato a 20 squadre. Poco prima della mezzanotte, cioè del limite temporale fissato per la, il club granata ha cambiato proprietà ...E' salva la stagione dellain Serie A . I fiduciari incaricati di cedere le quote del club hanno accettato l'... L'ufficialità dellaarriverà lunedì ma, secondo fonti, sarà proprio ...La Serie A resta a 20 squadre. Il 43enne originario di Palma Campania è il fondatore dell'Università Telematica Pegaso. Ha speso meno di 15 milioni ...La società ha accettato in extremis l'offerta dell'imprenditore napoletano fondatore di Pegaso: "Garantite risorse importanti per la squadra" ...