Quirinale, il rettore dell'Università per stranieri di Siena: «Le palme fanno banane». Replica: «No, datteri» (Di sabato 1 gennaio 2022) Se l'è presa con le palme dei giardini del Quirfinale, il professor Tomaso Montanari, rettore dell'Università per stranieri di Siena, sostenendo che il frutto di quelle palme è la banana. Pronta la Replica di Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale fa notare che le palme danno datteri e non banane L'articolo proviene da Firenze Post.

sabinocirulli74 : Semplicemente #inadeguato e #ignorante il #rettore #montanari - Fabopolis : Prima questo cittatino ignorantello e mediocre prende per il culo @Quirinale , quando lo stesso per bocca del dott… - francis_drake66 : @vitalbaa Non il @Quirinale, che ha un account a sé stante, ma @_giovannigrasso. Non è esattamente la stessa cosa.… - FirenzePost : Quirinale, il rettore dell’Università per stranieri di Siena: «Le palme fanno banane». Replica: «No datteri» - NascHome : RT @assurdistan: Tomaso Montanari, rettore di boutique university, un gioiellino piccolo ma efficiente, eletto per mancanza di altri candid… -