Omicidio a Napoli nella notte di Capodanno | pregiudicato ucciso con tre colpi di pistola

CiccioniSe : RT @ciropellegrino: Stanotte il primo omicidio del 2022 a #Napoli, quartiere Fuorigrotta, quello a rischio nuova sanguinosa faida di camorr… - occhio_notizie : Omicidio nella notte di Capodanno a #Napoli - MediasetTgcom24 : Omicidio nella notte di Capodanno a Napoli: ucciso pregiudicato #napoli - ciropellegrino : Stanotte il primo omicidio del 2022 a #Napoli, quartiere Fuorigrotta, quello a rischio nuova sanguinosa faida di camorra. - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, omicidio nella notte: Salvatore Capone freddato a Fuorigrotta -

... fondatore della Nuova Camorra Organizzata, ha indotto Prefettura e Questura dia evitare ...vedova pochi mesi dopo il matrimonio e quando era ancora in attesa del primo figlio commise l'...A vietarli è stata la Questura dinessuna celebrazione del ricordo della donna entrata nella ... nell'ultima fase la figlia di un contrabandiere che aveva ucciso il mandante dell'del ...La vittima è Salvatore Capone, pregiudicato di 42 anni, ucciso a colpi di pistola nella notta in via Leopardi, a poca distanza dalla sua abitazione ...Omicidio nella notte di Capodanno a Napoli. Un uomo di 42 anni è stato raggiunto verso le 3 da alcuni colpi d'arma da fuoco nel Rione Lauro, a Fuorigrotta. Secondo quanto ha riferito la Questura, si t ...