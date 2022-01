No vax tenta di ‘bloccare’ il vaccino con un laccio emostatico | “Operato | forse resterà invalido”

(Di sabato 1 gennaio 2022) “Paziente che si presenta in pronto soccorso con braccio nero e occlusione omerale. Interrogato spiega che si è vaccinato 2 giorni fa per lavorare, ma intendeva evitare che ilentrasse nel corpo e, seguendo consigli medico internet, ha tenutosopra e sotto sito inoculo”. Così il dottor Claudio Luca Biasi ha raccontato su Twitter quanto a un paziente no vax. Siamo in Emilia Romagna. L’uomo ha legato un“sopra e sotto” il punto dove è stata fatta l’iniezione. “Ha sofferenza nervosa dell’ulnare, è statoper riaprire vaso e probabilmente residuerà parziale invalidità. Un genio!”, aggiunge ancora il dottor Biasi. A chi chiede se il paziente volesse tenere i lacci emostatici legati “a vita”, Biasi risponde: “No, ha retto 24 ore poi il ...

