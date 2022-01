LIVE Tour de Ski 2022, Sprint Oberstdorf in DIRETTA: De Fabiani sesto, Laurent settima, Pellegrino non decolla. Trionfano Klaebo e Nepryaeva (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40: I due podi: tra le donne la russia Nepryaeva vince la Sprint di Oberstdorf, precedendo la svedese Hagstroem e la finlandese Matintalo. Tra gli uomini vittoria di Klaebo, che consolida la sua posizione in testa al Tour de Ski, davanti a Valnes e Golberg per la tripletta norvegese 13.38: Buone notizie per l’Italia con la conferma della grande forma di Francesco de Fabiani che chiude al sesto posto la sua gara. Per un soffio Pellegrino non centra l’accesso in semifinale. Eliminato ai quarti anche Rastelli. Molto bene Laurent tra le ragazze: è settima, prima delle escluse dalla finale. 26mo posto per Scardoni, 29mo per una sfortunata Ganz ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40: I due podi: tra le donne la russiavince ladi, precedendo la svedese Hagstroem e la finlandese Matintalo. Tra gli uomini vittoria di, che consolida la sua posizione in testa alde Ski, davanti a Valnes e Golberg per la tripletta norvegese 13.38: Buone notizie per l’Italia con la conferma della grande forma di Francesco deche chiude alposto la sua gara. Per un soffionon centra l’accesso in semifinale. Eliminato ai quarti anche Rastelli. Molto benetra le ragazze: è, prima delle escluse dalla finale. 26mo posto per Scardoni, 29mo per una sfortunata Ganz ...

