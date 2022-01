Ivan Graziani, 25 anni fa l’addio al cantautore (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono passati 25 anni dalla morte prematura di Ivan Graziani. Il primo gennaio del 1997 nella sua casa di Novafeltria, nel riminese – tra Emilia, Romagna, Marche e (non lontano dal suo) Abruzzo – moriva infatti il cantautore con la chitarra elettrica o, se si preferisce, la chitarra rock della musica d’autore italiana. Nato a Teramo, scomparve a soli 51 anni un artista completo, capace di scrivere canzoni e romanzi, di dipingere e disegnare storie a fumetti, di cimentarsi insomma completamente nell’arte, un personaggio che ha lasciato l’idea di poter essere sempre fuori dagli schemi, oltre le righe, che ha fatto della sua poliedricità la tara artistica che lo distingueva da tutti gli altri. Dotato di sensibilità e ironia uniche, attento osservatore di micro storie che riusciva a rendere esaltanti e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono passati 25dalla morte prematura di. Il primo gennaio del 1997 nella sua casa di Novafeltria, nel riminese – tra Emilia, Romagna, Marche e (non lontano dal suo) Abruzzo – moriva infatti ilcon la chitarra elettrica o, se si preferisce, la chitarra rock della musica d’autore italiana. Nato a Teramo, scomparve a soli 51un artista completo, capace di scrivere canzoni e romanzi, di dipingere e disegnare storie a fumetti, di cimentarsi insomma completamente nell’arte, un personaggio che ha lasciato l’idea di poter essere sempre fuori dagli schemi, oltre le righe, che ha fatto della sua poliedricità la tara artistica che lo distingueva da tutti gli altri. Dotato di sensibilità e ironia uniche, attento osservatore di micro storie che riusciva a rendere esaltanti e ...

