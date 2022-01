Il Capodanno dei vip 2022: a casa, al mare e sulla neve (Di sabato 1 gennaio 2022) Se l'anno scorso tutti sono stati costretti a dire no a cenoni e grandi feste, per questo Capodanno 2022 tra i vip c'è chi ha scelto di partire e chi invece è... Leggi su europa.today (Di sabato 1 gennaio 2022) Se l'anno scorso tutti sono stati costretti a dire no a cenoni e grandi feste, per questotra i vip c'è chi ha scelto di partire e chi invece è...

Advertising

gualtierieurope : Ho firmato l’ordinanza che vieta i botti di #Capodanno a #Roma. Tuteliamo così l’incolumità degli adulti e soprattu… - emergenzavvf : ?? 558 interventi dei #vigilidelfuoco stanotte per #incendi legati ai festeggiamenti di #Capodanno. Aumento rispetto… - alex_orlowski : Un felice 2022 alla sindrome del long covid. Speriamo che sia un anno con meno #cazzari in televisione e maggior se… - milanolabbrate : sono ovviamente del tutto d’accordo col divieto ma effettivamente vietare i botti a capodanno è come vietare il pan… - tatella3000 : @PiramideRossa Anni fa notai un’abbondanza anomala di amici della bilancia, tutti fra la prima e la seconda decade.… -