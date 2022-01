Emergenza freddo a Formia | installata una tensostruttura per i senzatetto

(Di sabato 1 gennaio 2022)– L’amministrazione comunale, anche se insediata da poco, ha cercato di fronteggiare il problema dell’attraverso il coinvolgimento delle varie realtà del territorio comunale e ha già annunciato la necessità di prevedere per tempo un piano adeguato per l’accoglienza delle persone senza fissa dimora. Un argomento, che grazie alla rete instauratasi tra il Comune di, il Distretto LT/5, l’Oratorio ANSPI (associazione nazionale San Paolo Italia), Don BoscoASD e APS ETS (capofila della proposta), la Croce Rossa Italiana comitato Locale Sud Pontino, la Protezione Civile Ver sud Pontino, la Caritas Diocesana dell’Arcidiocesi di Gaeta e la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, ha consentito, da dicembre 2021 a marzo 2022, presso il Villaggio Don Bosco, di mettere in campo ...

