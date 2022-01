Discorso Mattarella, Gelmini: “Ancora una volta, grazie presidente” (Di sabato 1 gennaio 2022) Mariastella Gelmini 22 h · “Il destino dell’Italia dipende da ciascuno di noi”. Ancora una volta, grazie presidente ??? #Coraggio ??? È la parola che più di altre mi ha accompagnato in questi ultimi 12 mesi. L’anno appena trascorso mi ha insegnato a non dare nulla per scontato e ad affrontare, a testa alta, ostacoli e nuove sfide. Ma non voglio fare bilanci. È tempo di guardare avanti e, nonostante mille difficoltà, vi auguro di trovare dentro di voi la forza per fare e costruire ciò che più desiderate. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 1 gennaio 2022) Mariastella22 h · “Il destino dell’Italia dipende da ciascuno di noi”.una??? #Coraggio ??? È la parola che più di altre mi ha accompagnato in questi ultimi 12 mesi. L’anno appena trascorso mi ha insegnato a non dare nulla per scontato e ad affrontare, a testa alta, ostacoli e nuove sfide. Ma non voglio fare bilanci. È tempo di guardare avanti e, nonostante mille difficoltà, vi auguro di trovare dentro di voi la forza per fare e costruire ciò che più desiderate. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

NicolaPorro : ?? C'è un dettaglio del discorso di #Mattarella a #capodanno che in pochi hanno notato. Noi sì. E riguarda un'ammiss… - chetempochefa : “Grazie italiani. Avete mostrato il vostro volto migliore. Ed io, anche nei momenti più bui, non mi sono mai sentit… - lauraboldrini : 7 anni di rispetto rigoroso della Costituzione, di equilibrio e garbo istituzionale. Grazie Presidente… - sirenadelsud : RT @DavPoggi: In bocca al lupo a tutti per il 2022 !!! ...e Un grande applauso a Sgarbi !! Buffonata Mattarella, solo Sgarbi ha avuto le p… - liberainfo : RT @Agenzia_Ansa: L'ultimo discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, trasmesso in tv la sera del 31 dicembre, alla vigili… -