Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Domenica 1 Gennaio 2022 (Di domenica 2 gennaio 2022) Ariete: giornata tranquilla per l’amore perché le cose andranno bene e proseguiranno senza problemi per coppie e single. Leone: Domenica problematica soprattutto per il lavoro visto che potrebbero arrivare degli imprevisti da fronteggiare. Scorpione: la prima Domenica del 2022 non vi recherà problemi all’interno della storia d’amore o della vostra nuova conoscenza se siete single. Leggi su periodicodaily (Di domenica 2 gennaio 2022) Ariete: giornata tranquilla per l’amore perché le cose andranno bene e proseguiranno senza problemi per coppie e single. Leone:problematica soprattutto per il lavoro visto che potrebbero arrivare degli imprevisti da fronteggiare. Scorpione: la primadelnon vi recherà problemi all’interno della storia d’amore o della vostra nuova conoscenza se siete single.

Advertising

Yaoyorozu2210 : RT @SapphieVip: PORDOCUEE SONO SBRONZA NON STO CAPENDO NULALAAAA NON SO COSA DICONO MA SONO VICINE BUON ANNO SAFFICONE??????? #gfvip https… - everyxxwhere : @tobsolonelyxx @fraffereffa Vai all'anagrafe e vedi cosa ti dicono Comunque se ci tieni tanto cambiamo termine di p… - Ale_Procida : @DAVIDPARENZO Ma sì, un po' come quando si diceva che con il vaccino si sarebbe raggiunta l'immunità di gregge, o c… - babysoldatoo : ormai veramente tutte le persone che non mi vedono da un po' mi dicono la stessa cosa: sono troppo magra, sono sciu… - MariaPiaPaolon : RT @DiegoFusaro: Se davvero tenessero alla nostra salute, come dicono, avrebbero investito in essa, potenziando ospedali, personale e terap… -