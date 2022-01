Concorso Regione Calabria, 456 posti presso i Centri per l’impiego: pubblicati i bandi (Di sabato 1 gennaio 2022) ***aggiornamento del 01/01/2022: sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021 i bandi di Concorso della Regione Calabria per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di 456 unità di personale suddivise come segue: 279 posti di categoria D, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo – Finanziario”; 177 posti di categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo-Contabile”. Sono, inoltre, previste altre assunzioni destinate al potenziamento dei Centri per l’impiego della Regione Calabria, così suddivise per profilo professionale: 29 unità di personale a tempo pieno e determinato, categoria D, nel profilo di Specialista in servizi per il ... Leggi su leggioggi (Di sabato 1 gennaio 2022) ***aggiornamento del 01/01/2022: sono statinella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021 ididellaper la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di 456 unità di personale suddivise come segue: 279di categoria D, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo – Finanziario”; 177di categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo-Contabile”. Sono, inoltre, previste altre assunzioni destinate al potenziamento deiperdella, così suddivise per profilo professionale: 29 unità di personale a tempo pieno e determinato, categoria D, nel profilo di Specialista in servizi per il ...

