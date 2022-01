Commercio, da domani al via i saldi in Sicilia (Di sabato 1 gennaio 2022) Parte domani, domenica 2 gennaio, la stagione dei saldi invernali in Sicilia che quest’anno è insieme alla Basilicata la prima regione italiana a partire con le offerte. Le altre regioni italiane cominceranno i saldi il 5 gennaio. “Sarà una grande occasione per commercianti e consumatori – spiega Patrizia Di Dio, presidente di Federmoda e ConfCommercio Palermo – in un clima first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 1 gennaio 2022) Parte, domenica 2 gennaio, la stagione deiinvernali inche quest’anno è insieme alla Basilicata la prima regione italiana a partire con le offerte. Le altre regioni italiane cominceranno iil 5 gennaio. “Sarà una grande occasione per commercianti e consumatori – spiega Patrizia Di Dio, presidente di Federmoda e ConfPalermo – in un clima first appeared on il Mattino di

Ultime Notizie dalla rete : Commercio domani Commercio. Stagione dei saldi al via, giro d'affari da 4,2 miliardi Le vendite a prezzi scontati, che di fatto nei negozi partono già qualche giorno prima in forma di pre - saldi per i clienti fidelizzati, iniziano ufficialmente domani in Basilicata e Sicilia. Lunedì ...

Domani si insedia il nuovo consiglio della Camera di Commercio con l'elezione del presidente SanremoNews.it Commercio. Stagione dei saldi al via, giro d'affari da 4,2 miliardi Aspettative buone per i commercianti, anche se resta il timore di un afflusso ridotto per paura dei contagi. Sicilia e Basilicata fanno da apripista con l'avvio già da domani delle vendite di fine sta ...

Domani scatta la stagione dei saldi: ecco una guida agli acquisti Mentre la Confesercenti osserva che si tratta di numeri ancora lontani da quelli pre-crisi: in occasione dei saldi invernali del gennaio 2020, si diceva interessato all'evento 48% degli italiani. Scat ...

