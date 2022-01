Capodanno, “trenini” in diretta su Canale5 e polemiche social: “E le discoteche sono chiuse”. Federica Panicucci e la frase infelice (Di sabato 1 gennaio 2022) Dal Teatro Petruzzelli di Bari è andato in onda il Capodanno in musica di Canale 5, condotto da Federica Panicucci. Durante lo show, via con il “trenino” del pubblico. Gli utenti social si sono letteralmente infuriati con il Capodanno della prima rete Mediaset e Federica Panicucci si è lasciata andare ad un “gli artisti in consolle sono pronti a trasformare il Petruzzelli in una grande discoteca“, alla faccia dei locali chiusi causa covid e contenimento contagi. “Grazie Federica Panicucci, ‘trasformiamo il Petruzzelli in una enorme discoteca’. Peccato che noi delle discoteche non abbiamo aperto per il decreto del 24/12“, “Volevate andare in discoteca al veglioncino? Dovevate andare al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Dal Teatro Petruzzelli di Bari è andato in onda ilin musica di Canale 5, condotto da. Durante lo show, via con il “trenino” del pubblico. Gli utentisiletteralmente infuriati con ildella prima rete Mediaset esi è lasciata andare ad un “gli artisti in consollepronti a trasformare il Petruzzelli in una grande discoteca“, alla faccia dei locali chiusi causa covid e contenimento contagi. “Grazie, ‘trasformiamo il Petruzzelli in una enorme discoteca’. Peccato che noi dellenon abbiamo aperto per il decreto del 24/12“, “Volevate andare in discoteca al veglioncino? Dovevate andare al ...

Advertising

Giorgiolaporta : Voglio sapere quante contravvenzioni verranno elevate stanotte ai ristoratori che hanno permesso gli stessi… - Corriere : Trenini e balli in diretta su Canale 5. È polemica: «Nel resto d’Italia discoteche chiuse per Covid» - IlCastiga : RT @Giorgiolaporta: Voglio sapere quante contravvenzioni verranno elevate stanotte ai ristoratori che hanno permesso gli stessi #trenini ch… - FQMagazineit : Capodanno, “trenini” in diretta su Canale5 e polemiche social: “E le discoteche sono chiuse”. Federica Panicucci e… - fabioblu128 : RT @Giorgiolaporta: Voglio sapere quante contravvenzioni verranno elevate stanotte ai ristoratori che hanno permesso gli stessi #trenini ch… -