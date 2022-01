Badovini dice basta | ma precisa | Non è un addio alle corse - News

Advertising

motosprint : #Badovini dice basta, ma precisa: “Non è un addio alle corse” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Badovini dice

Motosprint.it

La preparazione diè da egli stesso messa al servizio dei più giovani corridori, vogliosi di riperterne i passi di carriera. Oltre a bodybuilding e fitness, ore spese tra paddock, garage, ...Parlo di Polita,, Scassa, Corti… piloti dal talento purissimo che per un motivo o ... Ma Pirro onesto con se stesso cisubito una cosa: 'Rimane il rammarico di non aver corso una ...Ayrton vanta un titolo internazionale Superstock, podi in Superbike e vittorie in Supersport e dopo 20 anni di gare, sveste i panni del pilota: "Ho imparato dai migliori, facendo ciò che amo. Mi dedic ...