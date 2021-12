Ti ricordi… Tony Dorigo | lo “zio” inglese che nella Torino granata fa ancora rima con una delle più grandi delusioni della storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Quel rumore. Inconfondibile. Già, talmente tanto che se si facesse un quiz, facendo ascoltare quel rumore da un secondo esatto, depurato pure dal sottofondo sonoro, un tifoso del Toro non sbaglierebbe mai: impossibile per unnon distinguere nitidamente il “pam” del palo di. Già, ma anche soltanto a dire “palo” un tifoso del Toro difficilmente non penserà, anche inconsciamente, a quello dell’anglo-italo-australiano del 21 giugno 1998 a Reggio Emilia. Un Toro con Vidulich presidente e ambizioni di risalita in A dopo essere finito in B nel ’96 e dopo un anonimo nono postostagione precedente in cadetteria. Arrivano tanti giocatori, tra questi molti sono nomi importanti, che chiariscono le ambizionisocietà: Gigi Lentini dall’Atalanta, Antonino Asta dal Monza, Luca Bucci ...