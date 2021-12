Selvaggia Lucarelli una furia contro Diana Del Bufalo: “Stai attenta a …” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tutti conoscono e apprezzano Diana Del Bufalo per la sua simpatia, e proprio per tale motivo la giovane è molto seguita sui social. Nelle ultime ore però l’ex protagonista di Amici è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica in seguito ad alcune parole pronunciate a proposito dei vaccini anti-covid. Ai vari utenti che hanno commentato le sue parole rivolgendole delle pesanti critiche e accuse ecco che si è unita anche la giornalista Selvaggia Lucarelli. Ma esattamente, cos’è successo? Diana Del Bufalo al centro di una grossa bufera mediatica Quello che riguarda i vaccini anti-covid è un discorso molto serio del quale se ne parla ogni giorno sempre di più. E proprio di recente a parlarne è stata la giovane attrice romana Diana Del ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tutti conoscono e apprezzanoDelper la sua simpatia, e proprio per tale motivo la giovane è molto seguita sui social. Nelle ultime ore però l’ex protagonista di Amici è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica in seguito ad alcune parole pronunciate a proposito dei vaccini anti-covid. Ai vari utenti che hanno commentato le sue parole rivolgendole delle pesanti critiche e accuse ecco che si è unita anche la giornalista. Ma esattamente, cos’è successo?Delal centro di una grossa bufera mediatica Quello che riguarda i vaccini anti-covid è un discorso molto serio del quale se ne parla ogni giorno sempre di più. E proprio di recente a parlarne è stata la giovane attrice romanaDel ...

Advertising

RevenantMirko : RT @ChanceGardiner: Selvaggia Lucarelli: 'Disprezzo fortemente i non VACClNATl. Hanno preso a fatica la terza media.' 3 giugno: 'Mio figl… - a_meluzzi : RT @ChanceGardiner: Selvaggia Lucarelli: 'Disprezzo fortemente i non VACClNATl. Hanno preso a fatica la terza media.' 3 giugno: 'Mio figl… - bruisterlamar : RT @ElGusty99523701: Selvaggia Lucarelli in quarantena non può partire per capodanno. Ora ha compreso finalmente che anche i vaccinati cont… - MaurizioCimino2 : RT @ElGusty99523701: Selvaggia Lucarelli in quarantena non può partire per capodanno. Ora ha compreso finalmente che anche i vaccinati cont… - Pollydolce : RT @ElGusty99523701: Selvaggia Lucarelli in quarantena non può partire per capodanno. Ora ha compreso finalmente che anche i vaccinati cont… -