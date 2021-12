Sampdoria | bagno di folla per Lanna | «Con lui torniamo ai tempi d’oro»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Prima visita di Marcoda presidente dellaa Bogliasco: l’abbraccio con i tifosi arrivati da tutta Italia Tifosi a Bogliasco per la prima di Marcoda presidente della. Tanta emozione, soprattutto per quelli arrivati da fuori Genova ad accoglierlo. Le parole dei blucerchiati riprese da Il Secolo XIX. DA VERONA – «Lui è un simbolo della, è una persona serie a affidabile. La sua presenza ci riporta aidella Samp». LUCE IN FONDO AL TUNNEL – «Con lui vediamo la luce in fondo al tunnel,è genovese eno, rappresenta il nostro stile. Con lui ci riprendiamo un po’ della nostranità. Quanto ho detto a mio padre, che si era appena ripreso ...