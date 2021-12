Rosy Bindi for president | è difficile ma vale la pena provare Ecco perché merita il Quirinale

(Di venerdì 31 dicembre 2021)vorrei – insieme a un folto gruppo di donne e alcuni altri autorevoli intellettuali – chediventassee della Repubblica?ha tutte le qualità morali e le competenze politiche per essere una buon custode della Costituzione, e soprattuttopotrebbe garantire che la Carta Costituzionale sia non solo rispettata ma venga finalmente attuata anche nelle sue parti più progressive, finora praticamente ignorate. Elapuò degnamente rappresentare la legalità, l’unità nazionale e tutti i cittadini, anche quelli meno privilegiati. E anchenon sta sempre e solo dalla parte dei potenti. Però sono convinto che il mio appello cadrà nel vuoto. Credo che...

mimmaumeton : Rosy Bindi al #Quirinale? ... Io credo ai miracoli. - danielegabrieli : Di #DanielaMartani si può dire a buon diritto quello che anni fa Berlusconi disse di Rosy Bindi. - CheccoDIn : @AdrianoSalis @fattoquotidiano @rosy_bindi @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @SPatuanelli @luigidimaio @Ale_ToddeM5S Ci… - AdrianoSalis : @fattoquotidiano Perché non @rosy_bindi? Al di là del nome spero che il @Mov5Stelle mantenga la barra dritta sulla… - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Bisogna rifare la sinistra in Italia. Intervista a Rosy Bindi | il manifesto

Sempre in materia di repulisti, dalla commissione Affari costituzionali, il Pd mise alla porta pezzi da novanta come Pier Luigi Bersani ,e Gianni Cuperlo . A Palazzo Madama, invece, sull'...Si parla, poi, di Emma Bonino e, anche se sembrano rimanere più sullo sfondo. Infine, un altro nome che è emerso nel corso dei mesi come papabile nuovo presidente della Repubblica è quello ...L’idea di un Quirinale al femminile è stata invocata più volte ma senza successo nel corso delle varie elezioni per il Colle. Solo Emma Bonino condusse in passato una campagna propagandistica molto ef ...Roma, 29 dic. Adnkronos) – "Mi fa piacere che il mio paese goda di stima internazionale e venga portato ad esempio nella lotta alla pandemia. Credo però che questi giudizi più che alla situazione real ...