Inter, occhi puntati su Digne: contattato l’Everton per il prestito con diritto di riscatto (Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lucas Digne è in cima alla lista della spesa per l’Inter, come sostituto di Perisic. I nerazzurri avrebbero contattato l’Everton, proprietaria del cartellino, per un prestito con diritto di riscatto. Al momento l’ex Roma è fuori dai piani di Rafa Benitez che però vorrebbe avere la certezza del riscatto. Per questo motivo Marotta e Ausilio stanno anche pensando a Filip Kostic, perché no, già a gennaio. SITO Inter SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lucasè in cima alla lista della spesa per l’, come sostituto di Perisic. I nerazzurri avrebbero, proprietaria del cartellino, per uncondi. Al momento l’ex Roma è fuori dai piani di Rafa Benitez che però vorrebbe avere la certezza del. Per questo motivo Marotta e Ausilio stanno anche pensando a Filip Kostic, perché no, già a gennaio. SITOSportFace.

Advertising

sportface2016 : #Inter, occhi puntati su #Digne: contattato l’#Everton per il prestito con diritto di riscatto - AlessandroVig0 : @DonPiricoddi @VincenzoOrab96 Motivo? Ok, nessun giocatore nella storia dell'inter dopo essersene andato ha chiesto… - AleStacco76 : @Delu90Inter @Wazza_CN Ma quale può essere la strategia, lui è l'unico che ne esce male agli occhi di chiunque. Tuc… - lukainter87 : Guardando l'intervista a #Lukaku e vedendo i suoi occhi brillare quando parla di #Inter mi girano ancora di più i c… - cryptobrozo : Parlando seriamente. Lukaku ha rilasciato questa intervista per ricucire i rapporti con noi tifosi dell'Inter. In r… -