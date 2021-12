Il Draghi intimo. Cosa sappiamo in più del premier un anno dopo (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Evvai! Fai la domanda in italiano”, “Prendo lo spritz con il Campari”, “con Romano (Prodi) ci possiamo dare del tu”. Tutto quello che di Mario Draghi si è riuscito davvero a sapere, in quasi un anno di governo, è che pure lui “cerca ancora la sua strada”, come ha raccontato ai bambini del Punto luce di Save the Children a Roma. Resta senza dubbio quel suo speech (“chissà perché tutto questo inglese. Smart working, baby sitting…” ha detto il 12 marzo 2021 seminando un’altra piccola mollica riservata) la finestra, la fessura sul carattere che non è stata mai illuminata. E’ stato merito di una comunicazione che, e menomale, si è liberata da tutta quella “rigatteria Conte”, i banchetti a piazza Colonna perché, rivelava Rocco Casalino, “faccio palleggiare Conte così piace alle donne. Vedrete”. Una volta pure il Foglio ha provato a chiedere “ma il ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Evvai! Fai la domanda in italiano”, “Prendo lo spritz con il Campari”, “con Romano (Prodi) ci possiamo dare del tu”. Tutto quello che di Mariosi è riuscito davvero a sapere, in quasi undi governo, è che pure lui “cerca ancora la sua strada”, come ha raccontato ai bambini del Punto luce di Save the Children a Roma. Resta senza dubbio quel suo speech (“chissà perché tutto questo inglese. Smart working, baby sitting…” ha detto il 12 marzo 2021 seminando un’altra piccola mollica riservata) la finestra, la fessura sul carattere che non è stata mai illuminata. E’ stato merito di una comunicazione che, e menomale, si è liberata da tutta quella “rigatteria Conte”, i banchetti a piazza Colonna perché, rivelava Rocco Casalino, “faccio palleggiare Conte così piace alle donne. Vedrete”. Una volta pure il Foglio ha provato a chiedere “ma il ...

