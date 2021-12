I dieci articoli più letti del Foglio nel 2021

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ecco i nostripiùdel. Un modo per ripercorrere in compagnia dell'anno appena trascorso, con l'augurio di stare insieme anche nel prossimo. Le analisi, le inchieste, le interviste e le storie che avete amato di più. 1. L'intervista di Annalisa Chirico al direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità, Ranieri Guerra, accusato di avere occultato le lacune nel piano italiano sulle pandemie. “Un attacco ingiusto”, ci dice. “Che volete da me? Chiedetevi chi era ministro della Salute nel 2018”. 2. "Luana aveva 22 anni quando la sua vita è stata stroncata, ne aveva 17 quando ha avuto suo figlio, 16 quando si è accorta di essere incinta. Era poco più di una bambina, ho pensato, leggendo tanti, commenti e accorati ricordi della sua vita che su ...

... le ricerche disimili sono aumentate del 147%. Segue Hailey Bieber con 260 ricerche al ... Le primefigure di tendenza per la moda maschile in Italia ((Photo by Clive Mason/Getty Images) ...... l'istituto che tiene sotto controllo i felini nel subcontinente daanni, è il il dato più ... le parole di Bianchi Dolci: mai bere acqua mentre li si mangia, il motivoCorrelati ...Ecco i nostri articoli più letti del 2021. Un modo per ripercorrere in compagnia del Foglio l'anno appena trascorso, con l'augurio di stare insieme anche nel prossimo. Le analisi, le inchieste, le int ...Ripercorriamo i pezzi più cliccati di quest’anno che sta per concludersi: dalla storia antica della Russia al passato più recente, ecco cosa ha suscitato la curiosità di voi lettori ...