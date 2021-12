Galliani alla Gazzetta: «Il Milan, al completo, può vincere lo scudetto» (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, ha espresso la sua opinione rispetto alle reali possibilità dei rossoneri di puntare allo scudetto. Il Milan può ancora vincere lo scudetto, e lotterà fino alla fine del campionato. In questo periodo è stato bloccato dagli infortuni, un problema non da poco, però se dal prossimo mese tutti torneranno disponibili la situazione sarà diversa. Servono acquisti sul mercato di gennaio? Per regola di vita non do consigli ai manager delle aziende che ho lasciato. Al Milan ci sono dirigenti bravi che sapranno che cosa fare, io adesso mi occupo del Monza e non degli affari di altri club. Da tifoso posso dire che penso che il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ex amministratore delegato del, Adriano, raggiunto ddello Sport, ha espresso la sua opinione rispetto alle reali possibilità dei rossoneri di puntare allo. Ilpuò ancoralo, e lotterà finofine del campionato. In questo periodo è stato bloccato dagli infortuni, un problema non da poco, però se dal prossimo mese tutti torneranno disponibili la situazione sarà diversa. Servono acquisti sul mercato di gennaio? Per regola di vita non do consigli ai manager delle aziende che ho lasciato. Alci sono dirigenti bravi che sapranno che cosa fare, io adesso mi occupo del Monza e non degli affari di altri club. Da tifoso posso dire che penso che il ...

