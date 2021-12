Calciomercato Juve, due contropartite dal Tottenham per Kulusevski (Di venerdì 31 dicembre 2021) Calciomercato Juve: Tottenham su Kulusevski. Offerti due giocatori! Ecco di chi si tratta: le ultime notizie Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Tottenham punta con decisione Dejan Kulusevski. Espressa richiesta del tecnico Antonio Conte, che Fabio Paratici vorrebbe esaudire (ri)acquistandolo come fece alla Juventus due anni fa. Gli Spurs lo valutano 30 milioni di euro: per questo motivo potrebbero inserire una contropartita gradita alla Juve. In tal senso, i due esuberi di cui si libererebbe Conte sono Giovanni Lo Celso e Tanguy Ndombele. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021)su. Offerti due giocatori! Ecco di chi si tratta: le ultime notizie Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ilpunta con decisione Dejan. Espressa richiesta del tecnico Antonio Conte, che Fabio Paratici vorrebbe esaudire (ri)acquistandolo come fece allantus due anni fa. Gli Spurs lo valutano 30 milioni di euro: per questo motivo potrebbero inserire una contropartita gradita alla. In tal senso, i due esuberi di cui si libererebbe Conte sono Giovanni Lo Celso e Tanguy Ndombele. L'articolo proviene da Calcio News 24.

