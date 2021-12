Salernitana, ultimo tentativo: unire due cordate per la caparra (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'ultima mossa dei trustee per salvare la Salernitana è provare l'unione di due cordate per arrivare alla caparra: le ultime. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'ultima mossa dei trustee per salvare laè provare l'unione di dueper arrivare alla: le ultime.

Advertising

MarioG_74 : RT @WillDormer_: Ragazzi dunque è il 29 dicembre e ancora non trovo il comunicato di cessione della Salernitana. Però ricordiamo a che, il… - Robertuss16 : @mirkonicolino Tanto credo che si giocheranno poche partite visto che ogni ASL farà il cavolo che vuole ultimo episodio udinese Salernitana - DobraEr : RT @WillDormer_: Ragazzi dunque è il 29 dicembre e ancora non trovo il comunicato di cessione della Salernitana. Però ricordiamo a che, il… - Vincenz32509123 : @gtogna In estate l'agente di Insigne andava in ritiro dal Napoli e De laurentiis faceva in tutti i modi per non in… - pinocerboni : RT @WillDormer_: Ragazzi dunque è il 29 dicembre e ancora non trovo il comunicato di cessione della Salernitana. Però ricordiamo a che, il… -