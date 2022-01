Presidente ti scrivo, e voi cosa vorreste dal prossimo capo dello Stato? (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Espresso di domenica 2 gennaio ha raccolto le lettere di dieci firme al prossimo inquilino del Quirinale. Ora vogliamo sapere cosa chiedete voi Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Espresso di domenica 2 gennaio ha raccolto le lettere di dieci firme alinquilino del Quirinale. Ora vogliamo saperechiedete voi

Presidente ti scrivo, e voi cosa vorreste dal prossimo capo dello Stato? L'Espresso Un po’ troppi clienti per fare il presidente della Repubblica Solo in un paese fondato sulla pizzata fra amici la penalista napoletana che conosce e difende tutti, dall’Eni al Vaticano, può seriamente essere presa in considerazione per la carica che promulga le ...

Presidente eletto al primo colpo Si elegge il Presidente della Repubblica, e in Italia diventa un'impresa epocale, da cui dipendono le sorti del Paese. I partiti non si mettono d'accordo, e per paura di scegliere si supplica di rinno ...

