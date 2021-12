Nota stravagante sulla sfinge di pietra di Claudia Piccinno

(Di giovedì 30 dicembre 2021) di Orazio Antonio Bologna La Poesia, che aleggia sovrana e invita alla riflessione e inocula un messaggio universale all’umanità colta nel suo travaglio interiore prima che esteriore, merita attenzione particolare per l’eterea sfumatura, che l’avvolge e le conferisce quel quid particolare, che l’animo percepisce e cerca in ogni modo di coglierne i fremiti e i sussulti più tenui. La vera Poesia, però, è capace di produrre anche grandi terremoti, forieri di profondo rinnovamento interiore. Il lettore attento e recettivo, al di là della sua formazione culturale, coglie immediatamente la substantia d’una lirica e assimila quanto le scarne e, a volte, ruvide parole veicolano col loro suono, con il loro intreccio nella disposizione sticometrica. Il lettore aperto e sensibile alla Poesia non si ferma all’esteriorità, a ciò, che è comunemente detto accidens; distingue il contenente dal ...

