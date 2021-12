Mite, la transizione al cinema e in tv: via al concorso per i giovani dai 18 ai 30 anni (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un concorso per promuovere i temi ambientali all’interno della scrittura per la televisione e il cinema, aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni. Si tratta del bando “Screen in Green”, nato su input del ministero della transizione ecologica con l’obiettivo di “innestare con contenuti green le produzioni televisive”, nell’ambito delle iniziative di educazione e informazione sulla transizione ecologica. Tre le categorie del concorso: cortometraggi, soggetto di serie o per un film lungometraggio. A giudicare le opere ci sarà una giuria di professionisti che indicherà i vincitori. Le sceneggiature di cortometraggi saranno poi proposte all’attenzione di produttori audiovisivi per la realizzazione. Il termine ultimo per partecipare al bando – online sul sito del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Unper promuovere i temi ambientali all’interno della scrittura per la televisione e il, aperto a tutti itra i 18 e i 30. Si tratta del bando “Screen in Green”, nato su input del ministero dellaecologica con l’obiettivo di “innestare con contenuti green le produzioni televisive”, nell’ambito delle iniziative di educazione e informazione sullaecologica. Tre le categorie del: cortometraggi, soggetto di serie o per un film lungometraggio. A giudicare le opere ci sarà una giuria di professionisti che indicherà i vincitori. Le sceneggiature di cortometraggi saranno poi proposte all’attenzione di produttori audiovisivi per la realizzazione. Il termine ultimo per partecipare al bando – online sul sito del ...

