La stretta sugli stadi entrerà in vigore da subito (e colpirà i big match dell'epifania) (Di giovedì 30 dicembre 2021) (AGI) - Roma, 30 dic. - entrerà in vigore subito la riduzione della capienza degli stadi al 50% e quella dei palazzetti al 35% previste dal decreto per il contrasto alla diffusione della variante Omicron. Lo apprende l'AGI. Questo vuol dire che la retsrizione si applichera' gia' ai big match di serie A in programma all'epifania (Milan-Roma) e il 9 gennaio (Inter-Lazio e Roma-Juve). Leggi su agi (Di giovedì 30 dicembre 2021) (AGI) - Roma, 30 dic. -inla riduzionea capienza deglial 50% e quella dei palazzetti al 35% previste dal decreto per il contrasto alla diffusionea variante Omicron. Lo apprende l'AGI. Questo vuol dire che la retsrizione si applichera' gia' ai bigdi serie A in programma all'(Milan-Roma) e il 9 gennaio (Inter-Lazio e Roma-Juve).

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: ?? La stretta sugli stadi entrerà in vigore da subito (e colpirà i big match dell'epifania). - Agenzia_Italia : ?? La stretta sugli stadi entrerà in vigore da subito (e colpirà i big match dell'epifania).… - 85AleFrau : La stretta sugli stadi entrerà in vigore da subito (e colpirà i big match dell'epifania) - ilgiornale : Il giro di vite arriva anche negli stadi considerati comunque dagli esperti luoghi dove si rischia una facile diffu… - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #SerieA stretta sugli stadi e obbligo per gli atleti; #Salernitana ore contare;… -