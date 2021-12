Juventus: un altro big potrebbe partire a fine stagione (Di giovedì 30 dicembre 2021) Forse sono soltanto suggestioni di mercato, ma i grandi addii alla Juventus potrebbero essere due: oltre a quello già discusso di de Ligt si aggiunge quello di Szczesny, nonostante nessuno dei due abbia il contratto in scadenza. Indiscrezione, quella che riguarda il numero 1 bianconero, riportata da todofichajes.com. Juventus Szczesny de Ligt Il portiere polacco sembrava in procinto di lasciare la Juventus già questa estate quando era dato per certo l’arrivo in bianconero di Donnarumma. Il sostituto individuato dalla Juventus sarebbe David De Gea del Manchester United. La questione ”ingaggio” per entrambi i numeri 1 rende sicuramente complicata la trattativa, che per il momento dunque resta soltanto di un’indiscrezione. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Forse sono soltanto suggestioni di mercato, ma i grandi addii allaro essere due: oltre a quello già discusso di de Ligt si aggiunge quello di Szczesny, nonostante nessuno dei due abbia il contratto in scadenza. Indiscrezione, quella che riguarda il numero 1 bianconero, riportata da todofichajes.com.Szczesny de Ligt Il portiere polacco sembrava in procinto di lasciare lagià questa estate quando era dato per certo l’arrivo in bianconero di Donnarumma. Il sostituto individuato dallasarebbe David De Gea del Manchester United. La questione ”ingaggio” per entrambi i numeri 1 rende sicuramente complicata la trattativa, che per il momento dunque resta soltanto di un’indiscrezione. Ilaria Pacilio

