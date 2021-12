Intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi: la Camera approva l'Odg. La gioia della moglie (Di giovedì 30 dicembre 2021) Valutare la possibilità di intestare a Paolo Rossi lo stadio Olimpico di Roma. Con 387 voti a favore la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna il governo a valutare ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Valutare la possibilità di intestare alodi Roma. Con 387 voti a favore ladei deputati hato un ordine del giorno con il quale impegna il governo a valutare ...

infoitsport : Intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi, la Camera approva l'ordine del giorno. La moglie: «Se lo meriterebbe» - bonko89 : RT @asrsupporter: Intitolare lo Stadio Olimpico di ROMA ad un giocatore che ha giocato con Vicenza, Perugia, Juve, Milan e Verona è come in… - FrancescaRoma41 : RT @ValerioCurcio: Intitolare lo stadio di Roma a #PaoloRossi, che non c'entra nulla con Roma, avrà anche risvolti positivi: aumenterà lo s… - thewhitefly_ : RT @bettamuscato: Anziché intitolare lo stadio a Paolo Rossi perché non dargli il nome di Pieteo Mennea? Dato che era lo stadio concepito… - DocMarcelli : @RomaNelCervello Il senso sta nel fatto che lo stadio è del CONI e quindi lo può intitolare a qualsiasi sportivo. Anche di atletica volendo. -