Giorgia Villa | “Ho un problema osseo alla schiena | mi dedico a parallele e trave Posso fare ginnastica ad alto livello”

(Di giovedì 30 dicembre 2021)si sta per lasciare alle spalle un’annata agonistica decisamente sfortunata. L’infortunio al piede, maturato agli Assoluti di luglio (dove tra l’altro vinse il concorso generale individuale), le impedì di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il grande obiettivo della sua prima parte di carriera. La bergamasca è poi tornata in scena al Memorial Gander a novembre, accusando un nuovo infortunio (fortunatamente non così grave come quello estivo). La 18enne ha successivamente preso parte al Grand Prix di Milano, la grande festa organizzata per celebrare la memorabile stagione dellaitaliana. Proprio in occasione dell’evento dell’Allianz Arena, la capitana delle Fate, bronzo con la squadra ai Mondiali 2019, è stata intervistata da Chiara Sani per Ginnasticomania, trasmissione di OA Sport in collaborazione con ...