Diana Del Bufalo | “No vax su consiglio medico”

"Non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base". L'attrice Diana Del Bufalo finisce sulla graticola social per aver detto in una diretta Instagram che non si è vaccinata e non si vaccinerà perché così le è stato consigliato dal medico. Alla pioggia di critiche e insulti dopo la diretta, con qualche eccezione di messaggi di appoggio e stima, l'attrice ha risposto con un messaggio nelle sue storie Instagram: "Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo – ha scritto – ho da subito capito che 'cerano due tipi di giornalisti: quello che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base".

FranAltomare : Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l… - FranAltomare : Diana Del Bufalo cancellata. Avrei dovuto già dai tempi delle sue opinioni discutibili sul catcalling, ma recuperia… - myliebes : RT @bad4tlove_: Io non sono nemmeno sorpresa perché Diana Del Bufalo ha proprio la faccia da novax - lautarismo1981 : Ma perché una come Diana del Bufalo (che ho conosciuto oggi) ha 2 milioni di followers? - flaviotiravento : RT @VoxNewsInfo2: : L’attrice Diana Del Bufalo molestata dai migranti del virus perché non si vaccina causa cuore malato -