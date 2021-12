de Giovanni | ”Il Napoli deve riempire immediatamente la casella lasciata libera da Manolas”

Leggi su retecalcio

(Di giovedì 30 dicembre 2021) de: “, intervieni subito sul mercato per puntare alla Champions. Non bisogna intervenire all’ultimo momento utile, com’e’ accaduto con Anguissa, quando il Fulham ha ritenuto conveniente darlo via per alleggerirsi di uno stipendio” Maurizio de, scrittore, ha rilasciato un’intervista a “Magazine.Com”, per parlare delche dovrebbe intervenire subito per sostituiree di tanto altro. Queste el sue parole: SUL BILANCIO DELLA STAGIONE DEL“Fare il bilancio di una stagione dal risultato finale, come si fa in contabilità, dovrebbe essere più o meno semplice e tutto sommato soddisfacente. Il, che non e’ entrato in Champions, si è consolidato tra le prime 4, a sette punti dalla prima in classifica, ...