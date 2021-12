Dal 1 gennaio 2022 obbligo di assicurazione per chi pratica lo sci e casco per i minorenni (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal primo gennaio sarà obbligatorio per gli sciatori dotarsi di una polizza assicurativa che copra la responsabilità per danni o infortuni causati a terzi. Per chi verrà sorpreso senza assicurazione, si vedrà ritirare lo skipass e prenderà una multa da 100 a 150 euro. Inoltre i minorenni che praticano sci alpino, snowboard, slitta o slittino dovranno indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di sicurezza.Gli sciatori potranno essere sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici a campione. Vige il divieto di consumare alcolici. In caso di positività a uno di questi test si rischia una sanzione da 250 a 1.000 euro. Ci sono già diverse compagnie assicurative che offrono questa tipologia di polizza collegata allo sci, e saranno sottoscrivibili anche con modalità digitale. Il ... Leggi su udine20 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal primosarà obbligatorio per gli sciatori dotarsi di una polizza assicurativa che copra la responsabilità per danni o infortuni causati a terzi. Per chi verrà sorpreso senza, si vedrà ritirare lo skipass e prenderà una multa da 100 a 150 euro. Inoltre icheno sci alpino, snowboard, slitta o slittino dovranno indossare unprotettivo conforme alle caratteristiche di sicurezza.Gli sciatori potranno essere sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici a campione. Vige il divieto di consumare alcolici. In caso di positività a uno di questi test si rischia una sanzione da 250 a 1.000 euro. Ci sono già diverse compagnie assicurative che offrono questa tipologia di polizza collegata allo sci, e saranno sottoscrivibili anche con modalità digitale. Il ...

