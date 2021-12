Da quando quarantena tolta ai bambini vaccinati: scuola, date e chiarimenti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Uno dei dubbi più grandi in Italia, da alcune ore a questa parte, riguarda la storia della quarantena eventualmente rimossa per i bambini vaccinati, in caso di contatto con un positivo. Come tutti sanno, a breve la misura diventerà ufficiale per tutti coloro che si ritrovano con dose booster, o con la seconda dose da meno di quattro mesi. Da quando scatterà il provvedimento in questione? La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 10 gennaio, come vi abbiamo ricordato attraverso l’articolo pubblicato in mattinata. Il tema scuola e da quando la quarantena verrà tolta ai bambini vaccinati Andiamo per gradi. Al momento non si hanno ancora certezze su come verrà gestita la situazione ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Uno dei dubbi più grandi in Italia, da alcune ore a questa parte, riguarda la storia dellaeventualmente rimossa per i, in caso di contatto con un positivo. Come tutti sanno, a breve la misura diventerà ufficiale per tutti coloro che si ritrovano con dose booster, o con la seconda dose da meno di quattro mesi. Dascatterà il provvedimento in questione? La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 10 gennaio, come vi abbiamo ricordato attraverso l’articolo pubblicato in mattinata. Il temae dalaverràaiAndiamo per gradi. Al momento non si hanno ancora certezze su come verrà gestita la situazione ...

