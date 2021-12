Cristina D’Avena replica ad una hater: “Mi complimento per la tua classe ed eleganza” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nelle scorse ore, Cristina D’Avena è finita in tendenza su Twitter. Non c’entrano nulla i suoi successi professionali conquistati durante la sua trentennale carriera. La cantante ha replicato, in maniera misurata e assai ironica, al commento al veleno di una hater che ha criticato la sua forma fisica. “Cristina D’Avena”:Per la sua risposta al tweet di un’utente pic.twitter.com/ilQSOzzsyv — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 29, 2021 Ma chi è che disse che Cristina D’Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy? Io ‘a vèc sempre ‘o cèss! De gustibus , io invece mi complimento per la tua classe ed eleganza — Cristina D’Avena ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nelle scorse ore,è finita in tendenza su Twitter. Non c’entrano nulla i suoi successi professionali conquistati durante la sua trentennale carriera. La cantante hato, in maniera misurata e assai ironica, al commento al veleno di unache ha criticato la sua forma fisica. “”:Per la sua risposta al tweet di un’utente pic.twitter.com/ilQSOzzsyv — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 29, 2021 Ma chi è che disse cheaveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy? Io ‘a vèc sempre ‘o cèss! De gustibus , io invece miper la tuaed...

DavidBlack1980 : RT @TristeMietitore: Sono due le cose che non invecchiano mai dagli anni 90: Keanu Reeves e Cristina D'Avena. - notmoose_13 : RT @perchetendenza: 'Cristina D'Avena': Per la sua risposta al tweet di un'utente - jomoon95 : RT @mmax_g: Qui solo per ricordarvi Cristina D’Avena con questa perla e lanciare in tendenza #fettinepanate. #cristinadavena #29dicembre h… - PaulHac34238293 : @Aelois_ Barbie Cristina D'Avena ubriaca alla premiazione del disco d'oro - offwhite451 : RT @mmax_g: Qui solo per ricordarvi Cristina D’Avena con questa perla e lanciare in tendenza #fettinepanate. #cristinadavena #29dicembre h… -