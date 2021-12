Chiusano San Domenico, positivo Don Antonio Romano: il parroco no vax (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoChiusano San Domenico (Av) – “Sono positivo al Covid, spero che passi presto e di ritornare più forte di prima”. Così don Antonio Romano, parroco di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, ha comunicato sui social media ai fedeli di aver contratto il virus. Il sacerdote, rivendicando “libertà di scelta”, aveva scelto di non vaccinarsi. Don Antonio, 58 anni, originario di Mercato San Severino, da 18 anni a Chiusano San Domenico, è stato spesso ospite e protagonista nei talk show nazionali per rivendicare la sua scelta e per contrastare l’obbligo vaccinale. Al momento, dopo la positività riscontrata con un tampone, si trova in quarantena nell’abitazione che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Av) – “Sonoal Covid, spero che passi presto e di ritornare più forte di prima”. Così dondiSan, in provincia di Avellino, ha comunicato sui social media ai fedeli di aver contratto il virus. Il sacerdote, rivendicando “libertà di scelta”, aveva scelto di non vaccinarsi. Don, 58 anni, originario di Mercato San Severino, da 18 anni aSan, è stato spesso ospite e protagonista nei talk show nazionali per rivendicare la sua scelta e per contrastare l’obbligo vaccinale. Al momento, dopo la positività riscontrata con un tampone, si trova in quarantena nell’abitazione che ...

