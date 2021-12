Amici 20, primo anno insieme per Sangiovanni e Giulia Stabile: ecco come hanno festeggiato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Giulia Stabile e Sangiovanni sono sicuramente i due allievi rimasti nel cuore dei telespettatori di Amici di Maria De Filippi. La coppia, formatasi all’interno della scuola, ha festeggiato il primo anno insieme e per l’occasione è volata all’estero. Vediamo cosa è successo. Viaggio a Barcellona I due giovani ragazzi per festeggiare il loro primo anniversario L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021)sono sicuramente i due allievi rimasti nel cuore dei telespettatori didi Maria De Filippi. La coppia, formatasi all’interno della scuola, haile per l’occasione è volata all’estero. Vediamo cosa è successo. Viaggio a Barcellona I due giovani ragazzi per festeggiare il loroanniversario L'articolo

Advertising

sonOfBeach222 : @erosimpatica È sweet home la mia terrazza! È la canzone del primo sole,di quando gli amici la invadono e la grigli… - Spettrocoli : @intheoutersp4ce @sempre_f3de NON NE HO IDEA GUARDA IERI GIOCAVO A RISIKO CON I MIEI AMICI E SE NON CI FOSSE STATO… - TH1ST0WN__ : @sunflower_vol_6 il primo capodanno che dovevo fare con amici, organizzato da almeno ottobre - Sakurauchi_Hime : RT @VogliaZebra_net: Il primo collaboratore che sentirò gioire per quanto sta accadendo sarà vittima di ogni mia ricerca di una scusa per i… - LosteLoste : Trovateli voi degli amici che vi vengono a trovare con un #unicum al primo giorno di #quarantena. E che rispettano… -