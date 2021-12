Tour de Ski 2022: Kerttu Niskanen sorprende tutte e vince la 10 km a Lenzerheide, italiane lontane (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Terza vittoria in carriera in un qualsiasi evento legato alla Coppa del Mondo per Kerttu Niskanen. La finlandese classe ’88 si porta a casa per la seconda volta, dopo il successo del 1° gennaio 2014, la 10 km a tecnica classica di Lenzerheide. Se in quell’occasione si trattava di mass start, in questa si parla di partenza a intervalli: un successo, il suo, che giunge in 27’04” e la porta direttamente al comando del Tour de Ski con 29 secondi di vantaggio su Jessie Diggins (prova incolore per l’americana, a 1’07?9 dalla vincitrice, sedicesima). Alle spalle dell’assoluta dominatrice degli ultimi due chilometri c’è la svedese Ebba Andersson, che al pari della connazionale Frida Karlsson cala di molto nella seconda parte nella gara. La differenza è che Andersson, fino all’ottavo km citato, resta davanti e poi chiude a 18?2 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Terza vittoria in carriera in un qualsiasi evento legato alla Coppa del Mondo per. La finlandese classe ’88 si porta a casa per la seconda volta, dopo il successo del 1° gennaio 2014, la 10 km a tecnica classica di. Se in quell’occasione si trattava di mass start, in questa si parla di partenza a intervalli: un successo, il suo, che giunge in 27’04” e la porta direttamente al comando delde Ski con 29 secondi di vantaggio su Jessie Diggins (prova incolore per l’americana, a 1’07?9 dalla vincitrice, sedicesima). Alle spalle dell’assoluta dominatrice degli ultimi due chilometri c’è la svedese Ebba Andersson, che al pari della connazionale Frida Karlsson cala di molto nella seconda parte nella gara. La differenza è che Andersson, fino all’ottavo km citato, resta davanti e poi chiude a 18?2 ...

