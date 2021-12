Rebus Quirinale | oltre alla strategie dei partiti può pesare l' incognita pandemia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si stima che al momento del voto circa il 10% dei grandi elettori non potrà essere in aula perché contagiato. Il 10 gennaio nuovo vertice del centrodestra, il 13 direzione Pd

Si stima che al momento del voto circa il 10% dei grandi elettori non potrà essere in aula perché contagiato. Il 10 gennaio nuovo vertice del centrodestra, il 13 direzione PdE il Cavaliere sulnon ha mai dato grande prova, ogni volta dovendo alla fine sempre ... Potrebbe così co - intestarsi la soluzione dele automaticamente concordare con gli altri partiti ...Record contagi Covid e Quirinale, serve il governo. Con Draghi o senza Draghi a Palazzo Chigi, serve un'assunzione di responsabilità ...La corsa al Quirinale continua in una apparente confusione senza che si intraveda una regia, o meglio un regista: un leader politico in grado di raccogliere le volontà degli altri e condurli verso un ...