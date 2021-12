Osimhen si festeggia sui social | «Grato a Dio per il dono della vita Buon compleanno a me»

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oggi Victorcompie 23 anni. L’attaccante nigeriano del Napoli, al centro del dibattito per la sua partecipazione alla Coppa d’Africa nonostante sia reduce da un intervento di ricostruzione al volto e in attesa di una Tac che accerti le sue condizioni, sisuiscrivendo: «a Dio per ila me» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victor(@victor9) Anche il club di De Laurentiis ha fatto gli auguri al suo tesserato. Happy birthday, Victor! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/PMBDHVQdfP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 29, 2021 L'articolo ilNapolista.

