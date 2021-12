Orrore in mattinata, entra in ospedale sotto effetto di coca per aggredire la madre: non era la prima volta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Latina. Una richiesta di intervento davvero raccapricciante, quella pervenuta dall’ospedale di Terracina “A. Fiorini”. In questa sede hanno segnalato un soggetto che dava in escandescenza e danneggiava gli arredi preso da un raptus improvviso. Un uomo, in particolare, P. C. A. 33enne, il quale, avendo saputo che la madre si trovava nella struttura sanitaria per motivi di lavoro, la stava cercando con intenti aggressivi. Leggi anche: Terribile incidente in Provincia di Latina, camion si ribalta: conducente incastrato tra le lamiere Latina, maltrattava la madre e assumeva cocaina La donna è riuscita a sottrarsi alla violenza del figlio, chiudendosi all’interno di un reparto degenze la cui porta è stata danneggiata dallo stesso che cercava di introdurvisi. Momenti di paura e concitazione, fin quando l’intervento degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Latina. Una richiesta di intervento davvero raccapricciante, quella pervenuta dall’di Terracina “A. Fiorini”. In questa sede hanno segnalato un soggetto che dava in escandescenza e danneggiava gli arredi preso da un raptus improvviso. Un uomo, in particolare, P. C. A. 33enne, il quale, avendo saputo che lasi trovava nella struttura sanitaria per motivi di lavoro, la stava cercando con intenti aggressivi. Leggi anche: Terribile incidente in Provincia di Latina, camion si ribalta: conducente incastrato tra le lamiere Latina, maltrattava lae assumevaina La donna è riuscita a sottrarsi alla violenza del figlio, chiudendosi all’interno di un reparto degenze la cui porta è stata danneggiata dallo stesso che cercava di introdurvisi. Momenti di paura e concitazione, fin quando l’intervento degli ...

