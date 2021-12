Le sigarette elettroniche non macchiano i denti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Niente denti macchiati con le sigarette elettroniche. Come si sa, le sigarette classiche col tempo provocano vere e proprie macchie sui denti e questi ultimi, da un bianco o comunque da un colore molto chiaro cominciano a mostrare un colore giallastro se non marrone. Questo cambiamento di colorazione non è causato, come si suole pensare, dalla nicotina, ma dal catrame contenuto nelle sigarette stesse. Ebbene, secondo uno studio condotto da British American Tobacco, le sigarette elettroniche non arriverebbero a macchiare i denti così come fanno le sigarette classiche al tabacco. Sono stati analizzati vari denti esposti al fumo di sigaretta classica e a quello delle sigarette ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nientemacchiati con le. Come si sa, leclassiche col tempo provocano vere e proprie macchie suie questi ultimi, da un bianco o comunque da un colore molto chiaro cominciano a mostrare un colore giallastro se non marrone. Questo cambiamento di colorazione non è causato, come si suole pensare, dalla nicotina, ma dal catrame contenuto nellestesse. Ebbene, secondo uno studio condotto da British American Tobacco, lenon arriverebbero a macchiare icosì come fanno leclassiche al tabacco. Sono stati analizzati variesposti al fumo di sigaretta classica e a quello delle...

