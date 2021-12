“Kalipè – a passo d’uomo”, al via la prima puntata su Rai 2 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mercoledì 29 dicembre la prima delle cinque puntate del programma condotto da Massimiliano Orsini che parla del pianeta, della sua bellezza e fragilità Un nuovo modo di intendere la divulgazione scientifica, di raccontare il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e di esplorare le strade possibili per salvaguardarlo: tutto questo è “Kalipè – a passo d’uomo”, programma in onda dal 29 dicembre in prima serata su Rai2, ideato e condotto da Massimiliano Ossini. Il titolo deriva da una parola himalayana che significa ‘passo lento e corto’. Cinque appuntamenti durante i quali Ossini, dallo studio più alto del mondo, lo Skyway Monte Bianco, aprirà tante finestre sul mondo per far ammirare al pubblico il grande spettacolo della natura, raccontandolo in tutta la sua diversità (dagli ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mercoledì 29 dicembre ladelle cinque puntate del programma condotto da Massimiliano Orsini che parla del pianeta, della sua bellezza e fragilità Un nuovo modo di intendere la divulgazione scientifica, di raccontare il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e di esplorare le strade possibili per salvaguardarlo: tutto questo è “– a”, programma in onda dal 29 dicembre inserata su Rai2, ideato e condotto da Massimiliano Ossini. Il titolo deriva da una parola himalayana che significa ‘lento e corto’. Cinque appuntamenti durante i quali Ossini, dallo studio più alto del mondo, lo Skyway Monte Bianco, aprirà tante finestre sul mondo per far ammirare al pubblico il grande spettacolo della natura, raccontandolo in tutta la sua diversità (dagli ...

