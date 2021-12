I piatti più letali del mondo: non ve lo aspettereste mai (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La salute dev’essere alla base di tutto, specialmente nel cibo perché se non si fa attenzione si rischia di avvelenarsi Esistono nel mondo una serie di piatti che potrebbero essere potenzialmente letali per le persone. Per alcuni bisogna persino firmare una liberatoria prima di mangiarli. E i cuochi devono avere un permesso speciale per poterli L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La salute dev’essere alla base di tutto, specialmente nel cibo perché se non si fa attenzione si rischia di avvelenarsi Esistono neluna serie diche potrebbero essere potenzialmenteper le persone. Per alcuni bisogna persino firmare una liberatoria prima di mangiarli. E i cuochi devono avere un permesso speciale per poterli L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

ReErthu : Voglio dire una cosa Se vai io andavo all'accademia di Belle Arti più avanti ci sta uno che fa i pranzi fa le tegli… - Maty9722 : Ma poi anche basta con sta storia che Soleil non fa nulla. Cucina, pulisce i piatti e si pulisce pure sempre la cam… - _comedincanto : @alepontecorvo Dopo il lavaggio piatti non l’ho più visto, ma solitamente va alle 14/15 quindi direi se ne parla se… - aur24 : RT @Isidel_: Se fossi in quella casa e la Sola si auto eleggesse solo cuoca per non lavare i piatti, le avrei già messo la testa tra i piat… - Isidel_ : Se fossi in quella casa e la Sola si auto eleggesse solo cuoca per non lavare i piatti, le avrei già messo la testa… -