Gas e nucleare nella tassonomia dell’Ue. Ma a che condizioni? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 2021 della Commissione si chiuderà con una decisione controversa: l’inserimento di nucleare e gas nella tassonomia del Green deal, che servirà a indirizzare gli investimenti pubblici e privati verso le tecnologie necessarie alla transizione climatica. La tassonomia è stata oggetto di un grande scontro tra Germania e Francia sul nucleare. L’aumento dei prezzi di gas ed elettricità in Europa ha approfondito la spaccatura e al Consiglio europeo del 16 dicembre, i capi di stato e di governo non sono riusciti ad adottare conclusioni sull’energia. Il governo di Olaf Scholz, come quello di Angela Merkel, è alla testa di un gruppo di paesi (Spagna, Austria, Danimarca e Lussemburgo) contrario all’inserimento del nucleare nella tassonomia. Quello di Emmanuel ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 2021 della Commissione si chiuderà con una decisione controversa: l’inserimento die gasdel Green deal, che servirà a indirizzare gli investimenti pubblici e privati verso le tecnologie necessarie alla transizione climatica. Laè stata oggetto di un grande scontro tra Germania e Francia sul. L’aumento dei prezzi di gas ed elettricità in Europa ha approfondito la spaccatura e al Consiglio europeo del 16 dicembre, i capi di stato e di governo non sono riusciti ad adottare conclusioni sull’energia. Il governo di Olaf Scholz, come quello di Angela Merkel, è alla testa di un gruppo di paesi (Spagna, Austria, Danimarca e Lussemburgo) contrario all’inserimento del. Quello di Emmanuel ...

Advertising

matteosalvinimi : …alle rinnovabili, preveda anche maggiore produzione di gas e, soprattutto, il ritorno alla ricerca sul nucleare pu… - Greenpeace_ITA : ?? ??La #tassonomia EU deve fermare il greenwashing, non aiutarlo! Il nucleare e il gas fossile non sono verdi. .… - ignaziocorrao : L’Europa appare abbastanza vaga sulle forniture di #gas, a parte le più recenti aperture sul suo inserimento nella… - adrianopescaro1 : RT @matteosalvinimi: …alle rinnovabili, preveda anche maggiore produzione di gas e, soprattutto, il ritorno alla ricerca sul nucleare pulit… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: #Salvini: 'la #Lega proporrà al governo nel 'Piano nazionale per la sicurezza energetica' che, oltre alle rinnovabili, p… -