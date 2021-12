Erdogan converte un’altra chiesa in moschea

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cessata l’emozione mondiale per la trasformazione di Santa Sofia a Istanbul in– si era commosso anche il Papa, all’Angelus –, con tanto di copertura degli antichi mosaici cristiani davanti a un orgoglioso Recep Tayyip, è passato sotto silenzio il fatto che quell’avvenimento memorabile (per la stampa di regime e l’elettorato conservatore) in Turchia sta divenendo la prassi. Lo scorso agosto analoga sorte era toccata alladi San Salvatore in Chora, sempre a Istanbul, trasformata in museo dopo la Seconda guerra mondiale e riconvertita ora in. Alla vigilia di Natale, dopo un lungo restauro, anche lagreco-ortodossa di Santa Sofia a Edirne è stata trasformata in. Non più museo, come vollero cinquantasei anni fa le autorità kemaliste, ma luogo ...